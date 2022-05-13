Гид покупателя: особенности выбора типа кондиционера

В Киеве уже отметилась первая жара, на днях отметка термометра поднялась до +29 градусов. Лето ожидается жарким и купить кондиционер в Киеве становится не так просто из-за повышенного спроса.

Кондиционер — это гениальное дополнение к дому, позволяющее создать более оптимальный микроклимат в помещении, особенно в самые жаркие дни года.

Однако когда дело доходит до выбора кондиционера, это не всегда просто, и поэтому эксперты рекомендуют учитывать некоторые особенности. Какой тип устройства выбрать, во многом зависит от каждой конкретной ситуации и особенно от бюджета.

Различные типы кондиционеров

Всего существует два типа кондиционеров: встроенный (сплит-системы) и мобильный кондиционер. Встроенный кондиционер имеет самую эффективную охлаждающую способность двух типов. Мобильный кондиционер умный и гибкий, особенно для небольших помещений, и его можно свободно перемещать из комнаты в комнату без необходимости фиксации.

Каждый из двух типов имеет свои преимущества и недостатки, а это означает, что каждый из них на самом деле используется очень часто.

Встроенный кондиционер (сплит-система)

Встроенный кондиционер, как правило, является наиболее эффективной формой контроля температуры воздуха, если нужно быстрое и эффективное охлаждение (или обогрев).

Это связано с тем, что в нем используются передовые технологии и охлаждающие элементы, а также внешний источник за пределами здания (сплит-система), который отсасывает горячий воздух.

Встроенный кондиционер работает следующим образом:

Кондиционер всасывает горячий воздух в помещение. Этот горячий воздух проходит через конденсатор, который охлаждает воздух. Холодный воздух выталкивается обратно в помещение небольшими вентиляторами. Работающий двигатель производит горячий воздух, этот горячий воздух направляется к устройству снаружи, поэтому он не нагревает помещение.

Встроенный кондиционер всегда состоит как минимум из двух частей, а также ряда соединяющих их труб/проводов.

У вас должен быть блок снаружи, который выводит горячий воздух, а также блок кондиционирования воздуха внутри, который генерирует холодный воздух.

Это также означает, что это более постоянное решение, которое требует профессиональной установки.

Вот основные преимущества, а также недостатки встроенного кондиционера:

Встроенный кондиционер Преимущества Недостатки Эффективное охлаждение Высокая цена Стабильная температура через настройки Стационарная установка, требует регулировки в здании Подходит для больших домов / рабочих мест Может мешать декору дома

Мобильный кондиционер

Мобильный кондиционер — это, как видно из названия, кондиционер, который можно перемещать. Этот блок часто намного дешевле, чем встроенный кондиционер, но, следовательно, и менее эффективен.

Самым большим преимуществом этого типа кондиционера является простота использования и гибкость, которые с ним связаны. Не нужна профессиональная помощь при установке, можно просто использовать его, как только вы его купите.

Он охлаждает помещение значительно лучше, чем обычный вентилятор, но не так эффективно, как встроенный кондиционер.

Вот плюсы и минусы мобильного/портативного кондиционера:

Мобильный кондиционер Преимущества Недостатки Не требует установки Необходимо часто чистить / опорожнять Гибкость — можно легко перемещать Не такой эффективный охлаждающий эффект, как встроенный кондиционер Значительно более низкая цена, чем у встроенного кондиционера. Не эффективен в больших помещениях. Можно легкоиспользовать в дороге Часто шумит немного больше, чем встроенный кондиционер

Таким образом, у обоих типов кондиционеров есть свои плюсы и минусы, и там, где один силен, другой, как правило, слабее. Например, стационарный кондиционер лучше всего подходит для охлаждения, но с ним невозможно передвигаться.

Мобильный кондиционер является гибким, поскольку его можно легко перемещать, а также гораздо дешевле чем встроенный кондиционер.

Мобильный или встроенный кондиционер – что лучше?

Если вы думаете, какой тип выбрать, ответ на самом деле очень прост.

Если вам нужно решение, которое совершенно объективно охлаждает дом быстрее и эффективнее, следует выбрать встроенный кондиционер.

Однако будьте готовы, что встроенный кондиционер стоит дороже, как для собственно покупки кондиционера, так и для установки, обслуживания, ремонта и т.д.

Если вам больше нравится гибкое и дешевое решение, которое по-прежнему хорошо работает, вам следует подумать о мобильном кондиционере.

Мобильный кондиционер менее эффективен при охлаждении больших помещений, но его легко использовать и перемещать.

5 особенностей кондиционера, на которые стоит обратить внимание

Независимо от того, выберете ли вы встроенный или мобильный кондиционер, обычно есть несколько интеллектуальных функций, на которые вы должны обратить внимание, чтобы получить лучший кондиционер для ваших нужд.

Приведенные ниже функции помогают сделать кондиционирование воздуха в доме более удобным для пользователя.

Каждый из них имеет хорошие преимущества, которые повышают эффективность вашего кондиционера и делают более выгодным его установку или стояние дома или на работе.

Дистанционное управление — особенно умно для встроенного кондиционера

Имея пульт дистанционного управления для кондиционера, не нужно вручную настраивать саму систему.

Большинство типов современных кондиционеров поставляются с пультом дистанционного управления, так как это, без сомнения, самое разумное решение для настройки кондиционера.

При этом умный дом становится все более и более распространенным, и вскоре вы увидите множество объектов, которыми также можно управлять с помощью голоса.

Функция таймера

Один из способов защитить кондиционер от высокого энергопотребления или снизить риск сухого воздуха — использовать функцию таймера.

С помощью этой функции вы можете установить таймер, который, например, автоматически отключит кондиционер через 3 часа.

Таким образом, он останавливается после того, как вы заснули, чтобы не использовать электричество всю ночь или сделать комнату слишком холодной.

Автоматический контроль температуры

Альтернативой функции таймера является немного более интеллектуальная технология, которую в кондиционере обычно называют «температурным контролем» или «термостатом».

Эта функция работает так же, как обычный домашний термостат, который саморегулируется и поддерживает заданную температуру в помещении, насколько это возможно.

Таким образом, не нужно думать о включении или выключении кондиционера самостоятельно, так как он автоматически будет пытаться поддерживать температуру на заданном уровне.

Кондиционер с низким уровнем шума

Кондиционер, встроенный или мобильный, производит больше шума, чем многие привыкли. Шум совершенно нормальный, так как все типы кондиционеров содержат вентиляторы, которые вращаются и создают определенный уровень шума.

Однако есть модели, которые тише других, и всегда следует учитывать уровень дБ (децибел) в выбранном вами кондиционере.

Однако многие люди очень быстро привыкают к звуку кондиционера или вентилятора, так как он не так раздражает, как большинство других звуков, когда ложишься спать.

Совместимость с умным домом

В последнее время очень много говорят об «умном доме». Умный дом охватывает ряд устройств, которые мы обычно используем дома, и все они могут общаться друг с другом через Интернет.

Например, можно управлять голосом как кофеваркой, телевизором, музыкальной системой, а теперь и кондиционером.

Это также означает, что потребность в пульте дистанционного управления будет значительно меньше, так как теперь можно самостоятельно управлять своим устройством просто с помощью голосовых команд.