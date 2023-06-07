У Державній митній службі продовжують працювати понад 200 «неблагонадійних» співробітників

При цьому середній вік українських митників складає більше 45 років.

У 2021 році 220 українських митників не склали тест на благонадійність, проте залишилися працювати у Державній митній службі.

Про це йдеться у повідомленні народного депутата Ярослава Железняка, який поділився звітом парламентської Тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки, що оцінювала роботу митниці у 2021-2022 роках.

Також депутати вказали на неналежний рівень зарплат у службі, адже до оподаткування у новоприйнятого працівника митниці вона в середньому складає 12 тисяч 653,76 гривні.

“Рівень зарплати значно нижчий, ніж у суміжних службах та спеціальностях (декларанти, прикордонники, Бюро економічної безпеки, СБУ), що посилює корупційні ризики”, – йдеться у звіті ТСК.

Ще однією проблемою митниці вказують повільне оновлення штату, адже середній вік українських митників складає більше 45 років. “Наймолодшою” є Черкаська митниця (41 рік), а в Полтавській цей показник складає 52 роки. Також вік 37% працівників митниці перевищує 50 років.

Інциденти з митниками

Як повідомляв УНІАН, у 2022 році Державне бюро розслідувань викрило на митниці злочини, що завдали державі збитків на майже 400 млн грн.

Загалом минулого року році працівники ДБР розслідували 576 кримінальних проваджень щодо злочинів у митній сфері, за результатами чого було повідомлено про підозру 156 особам, а щодо 119 осіб до суду було направлено 110 обвинувальних актів, повідомляється на сайті ДБР.

На початку лютого Кабмін звільнив керівний склад митниці – виконувача обов’язків голови ДМС Вячеслава Демченка та двох його заступників.

У квітні цього року на Одещині правоохоронці затримали митника, який вимагав 3%-ві “відкати” за ввезення в Україну незадекларованої готівки.

Наприкінці березня, було затримано очільницю Житомирської митниці, начальника відділу, а також митного брокера. За даними слідства, вони систематично отримували неправомірну вигоду за безперешкодне оформлення товарів, які завозяться на митну територію України. // УНІАН