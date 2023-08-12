У «Дії» знову можна змінити місце прописки. Але війсккомат не оминеш

Published

Місце реєстрації знову можна змінити у застосунку “Дія”. Проте ця послуга доступна не для всіх українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Дію”.

У "Дії" знову можна змінити місце прописки: як це зробити

Фото: у “Дії” можна змінити місце реєстрації (Віталій Носач, РБК-Україна)

“Дія” нещодавно повернула функцію зміни місця реєстрації. Тепер це знову можна зробити онлайн у декілька кліків. Проте послугою можуть користуватися тільки жінки, діти та чоловіки непризовного віку.

Для зміни місця проживання потрібно мати податковий номер, ID-картку або закордонний паспорт у застосунку “Дія”

Алгоритм дій:

  • зайдіть у “Дію” та натисніть Послуги – Зміна місця реєстрації;
  • виберіть потрібну послугу – Змінити своє місце реєстрації чи Зареєструвати іншу людину у своєму житлі;
  • перегляньте перелік відомостей, які знадобляться для отримання послуги, і натисніть Почати.

Щоб зареєструватися у власному житлі, потрібно:

  • вибрати адресу, за якою ви хочете зареєструватися;
  • перевірити або заповнити контактні дані та дані про військовий облік;
  • уважно перевірити заяву – підписати “Дія.Підписом” – сплатити адміністративний збір.

Щоб зареєструватися в чужому житлі, потрібно:

  • натиснути “У житлі іншого власника”;
  • перевірити або заповнити контактні дані та дані про військовий облік;
  • поділитися QR-кодом або посиланням із власником;
  • власник має обрати адресу, контактні дані та підписати заяву.
Like

Tags:

You may also like...