У «Дії» знову можна змінити місце прописки. Але війсккомат не оминеш

Місце реєстрації знову можна змінити у застосунку “Дія”. Проте ця послуга доступна не для всіх українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Дію”.

“Дія” нещодавно повернула функцію зміни місця реєстрації. Тепер це знову можна зробити онлайн у декілька кліків. Проте послугою можуть користуватися тільки жінки, діти та чоловіки непризовного віку.

Для зміни місця проживання потрібно мати податковий номер, ID-картку або закордонний паспорт у застосунку “Дія”

Алгоритм дій:

зайдіть у “Дію” та натисніть Послуги – Зміна місця реєстрації;

виберіть потрібну послугу – Змінити своє місце реєстрації чи Зареєструвати іншу людину у своєму житлі;

перегляньте перелік відомостей, які знадобляться для отримання послуги, і натисніть Почати.

Щоб зареєструватися у власному житлі, потрібно:

вибрати адресу, за якою ви хочете зареєструватися;

перевірити або заповнити контактні дані та дані про військовий облік;

уважно перевірити заяву – підписати “Дія.Підписом” – сплатити адміністративний збір.

Щоб зареєструватися в чужому житлі, потрібно: