У ГСЦ МВС пояснили, які комбінація літер Z і V на автомобільних номерних знаках заборонені

Існує й перелік підстав для відмови у виготовленні комплекту індивідуальних номерних знаків. Тепер відповідно до законодавства під заборону потрапляють літери «Z» та «V», використання яких в індивідуальному номерному знаці має натяк на символіку окупантів.

Кабінет Міністрів України заборонив замовляти та виготовляти індивідуальні номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з повномасштабним вторгненням росії в Україну, тоталітарними режимами. Про номерні знаки державної реєстрації для електромобілів не йдеться.

21 квітня 2023 року Постановою КМУ №367 були внесені зміни до Постанови КМУ №1081 «Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників».

Тепер відповідно до законодавства під заборону потрапляють літери «Z» та «V». Тобто, використання цих літер окремо, а також у словах написаних кирилицею замість «З», «С», «В», «Ф». Така заборона стосується також написів та зображень, символіки комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

На українських номерних знаках не може бути емблем органів держави-терориста та збройних сил росії: сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення тощо.

Існує й перелік підстав для відмови у виготовленні комплекту індивідуальних номерних знаків. Деякими з них — відмова у виготовленні індивідуального знаку через наявність повної або скороченої назви органу державної влади, зображення державних символів України та інших країн чи міжнародних організацій. У нанесенні напису ненормативного походження або дискримінаційного характеру за мовними, національними, релігійними та расовими ознаками теж буде відмовлено.

Більше про правила оформлення індивідуальних номерних знаків можна прочитати в розділі: «Виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків».

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