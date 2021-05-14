У Харкові суд арештував 35-річну жінку, яка порізала 65-річного співмешканця

У Харкові 35-річну жінку підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень 65-річному співмешканцю

Повідомлення про те, що до міської лікарні невідкладної допомоги з різаною раною спини госпіталізований чоловік, надійшло до Московського відділу поліції, повідомили Depo.Харків у райвідділі.

Правоохоронці встановили, що 65-річний чоловік мешкав разом із 35-річною жінкою, яка під час конфлікту, що виник на побутовому ґрунті, схопила ніж та вдарила потерпілого в спину.

На даний час жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

«Враховуючи той факт, що жінка вже перебувала під домашнім арештом за скоєння у листопаді 2020 року аналогічного злочину, суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою», — додали в райвідділі.