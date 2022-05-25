У Кабміні повідомили, коли за комуналку можна не платити

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Компанії-постачальники не будуть нараховувати плату за комунальні послуги у разі, якщо споживач був відсутній більше 30 днів. Свою відсутність абонент має підтвердити відповідним документом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення заступника міністра громад та територій Наталії Хоцяновської.

За комуналку можна не платити. У Кабміні назвали умову

Фото: за комуналку можна не платити за наявності довідки (Віталій Носач, РБК-Україна)

«Сьогодні всі споживачі, якщо вони були відсутні більше 30 днів, повинні звернутися до постачальників послуг, щоб їм не робили нарахування. Це не стосується приміщень, обладнаних лічильниками, потрібно ці показники подавати, а саме — повторювати ті, які були раніше. Це не буде поширюватиметься на послугу управління багатоквартирним будинком, і не стосуватиметься послуг на тепло», — каже вона.

Так, якщо людина більше 30 днів не знаходилася в приміщенні, вона повинна звернутися із заявою до постачальника послуг, а також додати хоча б один із наступних документів:

  • довідку про проходження лікування;
  • довідку внутрішньо переміщеної особи;
  • довідку, що свідчить про службу у ЗСУ.

Ця довідка і буде підставою для того, щоб постачальник послуг зробив перерахунок.

Як повідомлялося, раніше Верховна рада заборонила примусове виконання рішень судів щодо стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.

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