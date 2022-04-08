У Києві оживає метро: продовжено рух по червоній лінії

Потяги курсують від станції «Академмістечко» до станції «Театральна».

В столичному метрополітені рух по червоній лінії продовжено.

Як повідомляється в Telegram-каналі КМДА, поїзди курсують від станції «Академмістечко» до станції «Театральна». До цього їздили від станції «Шулявська» до станції «Театральна».

Метро для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00: червона лінія — від станції «Академмістечко» до станції «Театральна», синя лінія — від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки», зелена лінія — від станції «Сирець» до станції «Видубичі», а також від станції «Видубичі» до станції «Червоний хутір».

Середній інтервал по лініях становить орієнтовно 1 годину. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Підземні станції метро цілодобово працюють як укриття. // УНІАН