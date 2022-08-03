Грози та град: в Україні оголосили штормове попередження (карта)

Сьогодні на Лівобережжі України очікується несприятлива погода.

На сьогодні, 3 серпня, в багатьох областях України оголосили штормове попередження. За даними синоптиків, очікуються грози, а в деяких районах – град та швали.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

“3 серпня на Лівобережжі грози, вдень у східній частині в окремих районах град та шквали 15-20 м/с”,- йдеться у попередженні.

Як зазначається, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Погода в Україні сьогодні

У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вночі +18°, вдень +25°, дощ з грозою.

У Львові в середу буде невелика хмарність. Вночі +12°, вдень +26°.

У Луцьку – хмарно з проясненнями, вночі +13°, вдень +26°.

У Рівному в середу очікується невелика хмарність, вночі +13°, вдень +26°.

У Тернополі 3 серпня вночі буде +14°, вдень +25°, невелика хмарність.

У Хмельницькому буде хмарно з проясненнями, вночі +14°, вдень +23°.

В Івано-Франківську сьогодні буде невелика хмарність, вночі +12°, вдень +27°.

В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть +15°…+28°, хмарно з проясненнями.

У Чернівцях у середу – невелика хмарність, вночі +15°, вдень +26°.

У Вінниці сьогодні буде +15°…+26°, невелика хмарність.

У Житомирі в середу буде вночі +16°, вдень +25°, невелика хмарність, сильний дощ.

У Черкасах сьогодні буде невелика хмарність, вночі +19°, вдень +24°, злива.

У Кропивницькому температура вночі буде +18°, вдень +24°, невелика хмарність, злива.

У Полтаві-невелика хмарність, температура повітря +18°…+24°, гроза.

В Одесі 3 серпня – невелика хмарність, температура вночі +19°, вдень +28°, легкий дощ.

У Херсоні в середу вночі +18°, вдень +27°, невелика хмарність, злива.

У Миколаєві сьогодні буде невелика хмарність, вночі +19°, вдень +28°, легкий дощ.

У Запоріжжі температура вночі +18°, вдень +24°, невелика хмарність, гроза.

У Сумах температура повітря становитиме +17°…+23°, невелика хмарність, гроза.

У Харкові-невелика хмарність, температура вночі +17°, вдень +27°, гроза.

У Дніпрі температура вночі буде +19°, вдень +24°, невелика хмарність, гроза.

У Сімферополі в середу буде невелика хмарність, +16°…+26°, невеликий дощ.

У Краматорську сьогодні буде хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +16°, вдень +27°.

У Сєвєродонецьку – невелика хмарність, можливий дощ з грозою, температура вночі +17°, вдень +27°. // УНІАН