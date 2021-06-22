Гид покупателя: на что обратить внимание при выборе насоса для скважины

Обустраивая индивидуальную систему водоснабжения, важно позаботиться о правильном выборе насоса для скважины, отмечают эксперты компании Мир бурения. Он необходим для перекачивания жидкости из источника и доставки ее к местам потребления.

Благодаря такому устройству обеспечивают водоснабжение в частных домах и на промышленных объектах, организовывают полив, орошение и повышение давления системы.

Выбор насоса для скважины

Каждая водопроводная система индивидуальна. В зависимости от определенных особенностей подбирают необходимый насос. Для этого нужно ознакомиться с паспортом на скважину, который выдается после проведения работ по бурению. В нем указываются важные данные, от которых будет зависеть выбор насоса: глубина источника, размеры скважины и обсадных труб, дебит (объем воды, поступающий за определенное время из водоносного горизонта), статический и динамический уровни жидкости, высота рабочей точки насоса. Если скважина используется более 5 лет, то такие измерения стоит провести заново, советуют специалисты компании.

В зависимости от глубины источника насосы для скважины могут устанавливаться на поверхности земли или опускаться в обсадную колонну. Различают:

поверхностные насосы — используют, когда скважина неглубокая (до 8 метров), а перекачиваемая жидкость не содержит абразивных и длинноволокнистых фракций. Установка выносного эжектора позволит поднимать воду с большей глубины.

погружные насосы — используют в глубоких скважинах до 150 метров. Они опускаются в источник стационарно и закрепляются на определенной высоте тросом или веревкой. Такой монтаж требует определенных знаний и опыта, поэтому лучше доверить его специалистам.

Перекачиваемая жидкость может содержать различные включения. В связи с этим по принципу работы скважинные насосы подразделяют на:

Центробежные — универсальные агрегаты, работающие за счет центробежной силы. Перекачивают воду, содержащую воздух и обладают высокими показателями производительности и КПД при малом напоре.

Вихревые — способны перекачивать воду с наличием газа благодаря создаваемым вихрям. Выдают большой напор при малой производительности.

Шнековые — перекачивают воду с различными фракциями благодаря наличию винтового механизма. Производительность невысокая, а напор большой.

Вибрационные — перекачивают воду из колодцев. Для скважин не подходят по причине того, что возвратно-поступательные движения поршня создают вибрации, разрушающие скважину и породу. Просты конструктивно и недороги, поэтому часто приобретаются для дач. Параметры работы невысокие.

Выбрав насос по типу размещения и принципу работы, следует рассматривать рабочие характеристики. В зависимости от количества мест эксплуатации подбирается мощность. Чем их больше, тем мощнее насос нужен. Производительность не должна быть больше, чем потенциал самой скважины. А выбор напора зависит от длины труб по горизонтали и вертикали.

Если вы сомневаетесь в выборе насоса, обращайтесь к специалистам. Правильная покупка — это залог четкой и долгой работы оборудования, отмечают эксперты компании.