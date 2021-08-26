Домашний ремонт: как искать мастеров и нужен ли типовой график работ

Когда вы нанимаете мастера, например, для ремонта вашего жилища, существует риск выбрать недобросовестного человека. Это означает, что нужно приложить некоторые усилия, чтобы найти мастера, которые бы выполнял работу профессионально и бережно.

Поэтому выбор исполнителя ремонта, имеет определяющее значение. Если у вас есть друзья или знакомые, недавно закончившие ремонт, используйте их опыт и спросите, есть ли у них мастера, которых можно порекомендовать, что прошло хорошо, а что хуже и что они хотели бы сделать иначе.

Независимо от того, как вы найдете своего мастера, через знакомых или в Интернете, вам следует обратиться к отзывам о его предыдущих работах. Сегодня это легко сделать, так как существует много специализированных сервисов с рейтингами и отзывами клиентов.

Кроме того, важно составить график работ при ремонте дома. Хороший график четко описывает каждую работу, которую необходимо выполнить мастеру, от начала до конца проекта, в нужном порядке. В идеале он должен также включать в список и то кто чем занимается и сколько это будет стоить.

Типовой график работ

Конечно, это будет зависеть от характера проекта. Дизайнер или строитель может дать более подробную консультацию. Эксперты предлагают ориентироваться на такую последовательность:

Оценка текущего состояния.

Работы по сносу.

Работа с сыростью.

Обеспечение доступа к месту ремонта.

Основные строительные работы.

Внешний вид.

Наружные работы.

Первые исправления.

Штукатурка.

Сушка.

Оборудование пола.

Вторые исправления.

Декоративные работы.

Окончательная уборка.

Ремонт или реконструкция?

Хотя термины «обновить» и «реконструировать» часто используются как синонимы, но на самом деле они имеют совершенно разные значения.

Когда дело доходит до зданий, реконструкция больше похожа на реставрацию, чем на реконструкцию, то есть возвращение чего-то в исходное состояние, чтобы оживить и освежить.

С другой стороны, реконструкция по существу относится к изменению здания, возможно, путем изменения его планировки или расширения.

Конечно, большинство владельцев старых домов в конечном итоге делают комбинацию этих двух: возвращают первоначальные черты и голые кости собственности к их былой славе, играя с планировкой, чтобы сделать дом более подходящим для современного жилья.

Ремонт электропроводки и установка новой водопроводной системы — дорогостоящая работа, но оба этих проекта предлагают хозяину возможность установить системы, специально адаптированные к его образу жизни, потреблению энергии, и могут быть разработаны с учетом любых будущих планов, которые могут быть e него в доме или квартире. Обновление системы отопления и электрики также может увеличить конечную стоимость собственности и приглашения сертифицированных мастеров.

Если вам повезет, вы можете обнаружить, что отопление и электричество были обновлены до хорошего уровня совсем недавно, и в этом случае все, что потребуются, установить новые радиаторы. Старые радиаторы могут страдать от холодных пятен, вызванных накоплением осадка — промывка под давлением сильно поможет улучшить их работу.