У Києві відновили плату за паркування автомобілів

З понеділка, 16 травня, у Києві відновили оплату паркування. Відповідне рішення ухвалила Київська міськрада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал КМДА.

Зазначається, що паркування буде платним лише у будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та цілий день у суботу та неділю — паркування безкоштовне.

При цьому на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Паркування треба буде сплачувати за допомогою сервісу у застосунку «Київ Цифровий».

Варто зауважити, що за безпекою паркувального простору слідкуватимуть інспектори з паркування. Під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв.

Нагадаємо, проїзд у громадському транспорті Києва знову став платним із понеділка, 16 травня. Згідно з рішенням Київради, тарифи поки що залишаться незмінними.