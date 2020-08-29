Жители поселка на Харьковщине требуют выселить семьи ромов

У домов рома собралось около 500 местных жителей. Мирная акция переросла в столкновения.

В поселке Андреевка Балаклейского района Харьковской области жители вышли на мирную акцию с требованием выселить семьи ромов.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, акция переросла в столкновения.

«На сегодня была назначена мирная акция с целью выражения недовольства действиями ромских семей, проживающих на территории района. У домов ромов собралось около 500 местных жителей. Мирная акция переросла в столкновения. Сразу по тревоге был поднят личный состав районной полиции, которые эвакуировали ромские семьи из эпицентра конфликта», — говорится в сообщении.

Сейчас территорию поселка оцепила полиция.

«Правоохранители контролируют ситуацию и не допустят силового развития событий», — добавили в ГУ Нацполиции.

Как сообщает «Общественное» после митинга в Андреевке его участники отправились к дому, где проживают ромы, и пытались прорваться во двор. Они требовали жильцов дома выехать из села.

Участники митинга пытались прорваться во двор, скандировали: «Уезжайте!». На пути стало подразделение полиции.

По словам представителя инициативной группы Виталия Степаненко, участники митинга требуют правоохранителей обратить внимание на «конфликты с ромами».

Он рассказал о драке 19 августа, во время которой в селе избили парня.

«Это было групповое избиение парня на ул. Садовой. Это примерно 20-25 человек», — сказал он.

Он связывает преступность в селе с увеличением количества ромов. // УНИАН