У Кривому Розі з неблагополучної родини вилучили чотирьох дітей

З метою виявлення дітей, які не охоплені належним доглядом в сім’ях, у місті проводяться системні рейди, обстеження умов проживання сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах.

У ході чергового рейду в Металургійному районі працівники служби у справах дітей виконкому Металургійної районної у місті ради, ювенальної превенції та патрульної поліції вилучили з родини чотирьох дітей.

Про це чиновники повідомили у Фейсбуці.

Під час візиту в родину було встановлено, що батьки залишили малолітніх дітей 1, 2, 6 та 12 років самих без їжі в будинку, який не опалюється.

Діти були дуже брудні та голодні. Троє молодших дітей були хворі та потребували негайної госпіталізації.

Оскільки подальше перебування дітей в сім’ї становило загрозу для їх життя й здоров’я, дітей було вилучено з родини. Трьох дітей доставлено до дитячої лікарні для обстеження та лікування, старшу дитину влаштовано до центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Наразі виконкомом Металургійної районної у місті ради вирішується питання про доцільність позбавлення батьківських прав безвідповідальних батьків. // krlife.com.ua