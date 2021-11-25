Уряд запустив у роботу Бюро економічної безпеки

Уряд оприлюднив розпорядження «Про початок діяльності Бюро економічної безпеки», чим фактично запустив його в роботу.

На урядовому порталі в розпорядженні №1493-р вказано: «Погодитися з пропозицією Бюро економічної безпеки про початок його діяльності та можливість виконання зазначеним Бюро функцій та завдань щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави».

На сайті БЕБ додали, що цим розпорядженням дали старт офіційному початку діяльності Бюро. Поки що центральний апарат БЕБ сформовано лише на 30% від граничної кадрової чисельності. Це дає можливість запустити аналітичну та правоохоронну функції.

«Попри рішення про офіційний запуск роботи Бюро, органу поки не виділено спеціально обладнані приміщення та будівлі, що може призвести до затягування передачі наявних кримінальних проваджень до БЕБ від правоохоронців, які втрачають функції розслідування економічних правопорушень», – попередили в повідомленні.

Нагадаємо, що закон про створення БЕБ було прийнято у січні 2021 року після багатьох років розмов про необхідність подібного органу.

Фінансову поліцію під назвою «Служба фінансових розслідувань» планували створити ще 2017 року, але реформу зупинив президент Петро Порошенко. Він хотів створити замість цього Національне бюро фінансової безпеки, але Рада цю ідею не підтримала.

У 2019-му нова влада повернулася до ідеї створення фінансової поліції, і навіть ухвалила в першому читанні закон про створення Бюро фінансових розслідувань, щоб через кілька місяців його відхилити.

Після цього було прийнято рішення про створення Бюро економічної безпеки.

У травні 2021 року на виконання закону Кабінет міністрів утворив БЕБ як центральний орган виконавчої влади. Його діяльність буде спрямовуватися та координуватися урядом. Новий орган замінить податкову міліцію та забере частину повноважень СБУ.

БЕБ буде розслідувати підробку грошей, незаконні азартні ігри, нелегальний збут і виготовлення підакцизних товарів, ухилення від сплати податків, комерційне шпигунство і чимало інших економічних правопорушень.

У серпні 2021 року головою БЕБ було призначено Вадима Мельника, який раніше очолював Державну фіскальну службу (податкову міліцію). Бюро мали запустити в роботу 25 вересня, але відклали це на два місяці.

Докладніше про плани на роботу нового органу читайте в інтервʼю з Вадимом Мельником “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”. // LB.ua