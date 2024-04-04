В Києві сьогодні відкриється ще один вхід до метро «Хрещатик»: графік роботи

Сьогодні відновить роботу ще один вестибюль станції метро “Хрещатик”, що виходить до вул. Архітектора Городецького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

Відкриття входу від вул. Архітектора Городецького відбудеться сьогодні, 4 квітня о 17:00.

Вестибюль працюватиме для перевезень пасажирів з 05:40 до 22:35.

Нагадаємо, що вихід до вул. Хрещатик працює з 05:40 до 22:35, у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні – з 05:37 до 22:33.

“У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. На вхід відкриті всі вестибюлі”, – наголосили в КМДА.