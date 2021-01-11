Прокуратура вимагає повернути громаді Києва приміщення на вул. Б. Хмельницького вартістю ₴10 млн.

Київська місцева прокуратура № 10 звернулась до суду з позовом про повернення столичній громаді нежитлових приміщень вартістю понад 10 млн гривень, що розташовані на вул. Богдана Хмельницького в історичному центрі Києва.

Вказані приміщення площею 262 кв. м є комунальною власністю.

Проте без волевиявлення власника – територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради, вказане майно було зареєстровано на праві приватної власності за третіми особами. При цьому первинне заволодіння фізичною особою спірним майном відбулось шахрайським шляхом на підставі неіснуючого свідоцтва про право власності.

У подальшому приміщення неодноразово відчужувались на підставі договорів іпотеки і на теперішній час право власності на них зареєстровано за приватним акціонерним товариством.

У зв’язку з викладеним, прокуратура звернулась до господарського суду міста Києва з позовом про витребування від останнього набувача спірного майна на користь територіальної громади столиці.

Господарським судом міста Києва 06.01.2021 відкрито провадження за вказаним позовом. Розгляд справи триває.

Київська міська прокуратура