Прокуратура проводить обшуки в управлінні освіти Голосіївської РДА

У середу, 06 жовтня 2021 року, Голосіївська окружна прокуратура міста Києва спільно з Голосіївським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві проводить обшуки у службових приміщеннях управління освіти Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації, в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами управління освіти Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації, протягом 2021 року безпідставно перераховано бюджетні кошти на адресу приватних освітніх закладів у якості компенсації за надання послуг базової дошкільної освіти, при цьому фактично вказані послуги не надавались, що спричинило збитки територіальній громаді на суму понад 2 мільйони гривень.

У ході обшуку виявлено та вилучено документи щодо підстав та порядку перерахування грошових коштів та фінансово-господарських взаємовідносин Управління з приватними закладами освіти, які стануть предметом експертного дослідження.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Пресслужба Київської міської прокуратури