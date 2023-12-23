У Києві демонтували ще один більшовицький пам’ятник

У Києві комунальники демонтували пам’ятник так званим “учасникам січневого збройного повстання 1918 року”.

Про це повідомляє КМДА:

“Ідеологічна роль цього постаменту полягала у возвеличенні більшовиків, котрі влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки.

Нам десятиліттями навʼязували в герої – радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу”.

За інформацією КП “Київблагоустрій”, пам’ятник важив близько 2,5 тонн. // УП