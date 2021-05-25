У Раду внесено законопроєкт про територіальну оборону та рух опору

Чисельність армії планується збільшити до 261 тисячі осіб

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді ухвалити проєкт закону про основи національного спротиву (№5557) та у зв’язку з цим збільшити чисельність Збройних сил України (№5558).

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Законопроєкт про національний спротив врегульовує питання розвитку територіальної оборони, організації руху опору на окупованій території під час відсічі збройної агресії та відповідної підготовки громадян України.

Планується, що у складі Збройних сил України з’явиться окремий рід — Сили територіальної оборони. Паралельно територіальна оборона матиме цивільну складову (органи державної та місцевої влади, добровольчі формування територіальних громад) і військово-цивільну (штаби зон територіальної оборони).

Загальне керівництво національним спротивом здійснюватиме Президент України, а безпосереднє — головнокомандувач ЗСУ через командувача Сил територіальної оборони.

Керівництво рухом опору буде здійснюватися через командувача Сил спеціальних операцій. Завданням руху опору буде перешкоджання діям військ противника та участь у проведенні спеціальних операцій, таких як розвідка.

У зв’язку з формуванням Сил територіальної оборони загальна чисельність ЗСУ збільшується на 15 тисяч осіб (до 261 тисячі), у тому числі військовослужбовців — на 11 тисяч (до 215 тисяч).

У мирний час в Силах територіальної оборони служитимуть контрактники та офіцери-призовники, а в особливий період будуть долучатися військовозобов’язані та резервісти. Добровольчі формування територіальних громад, зрозуміло, будуть формуватися за рахунок добровольців.

Закон планується ввести у дію з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, що зараз чисельність Збройних сил України становить не більше 250 тисяч осіб, в тому числі 204 тисячі військовослужбовців.

Закон дозволяє збільшувати кількість особового складу в період мобілізації. // LB.ua