У Рівному шахрай підмінив золотий ланцюжок вартістю ₴240 тисяч на біжутерію

Дев’ятого березня, близько 12 години до поліції надійшло повідомлення працівника служби доставки, що один із клієнтів під час огляду посилки підмінив золоту прикрасу.

На місце оперативно прибули дільничні офіцери: за отриманим описом вони встановили, в якому будинку може проживати аферист. З’ясувалося, що молодик не місцевий і віднедавна орендує житло в одній із багатоповерхівок. Поспілкувавшись із сусідами, встановили й квартиру. 19-річного зловмисника побачили у під’їзді. Під час поверхневої перевірки він видав поліцейським крадений ювелірний виріб.

Слідчо-оперативна група Рівненського РУП задокументувала скоєний злочин: золотий ланцюжок вагою майже 93 грами вартістю близько 240 тисяч гривень вилучили.

З’ясувалося, що молодик замовив прикрасу накладним платежем. Коли оглядав «посилку», поклав у неї дешеву біжутерію та сказав, що йому не підходить товар. Підміну побачив працівник відділення пошти, який оперативно зреагував та повідомив у поліцію.

За фактом шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілому, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 190 КК України.

Слідчі дії тривають. Зловмисник уже неодноразово потрапляв у поле зору поліцейських за угон та крадіжку.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області