У шести областях України оголосили помаранчевий рівень небезпеки (карта)
Вночі у більшості областей України очікуються заморозки.
У ніч на 7 вересня у більшості областей України очікуються заморозки, місцями – сильні.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
За даними синоптиків, вночі 7 та 8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5°. Через це оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Також у північно-східних та східних областях і у повітрі очікуються заморозки 0-3°.
II рівень небезпечності оголошено у таких областях:
- Чернігівська;
- Сумська;
- Полтавська;
- Харківська;
- Луганська;
- Донецька.
Нагадаємо, стійкі північно-західні потоки принесуть нам холодну повітряну масу арктичного походження. Внаслідок цього, у першій половині нового тижня у північних областях та на Поліссі можливі заморозки у нічний час як на поверхні ґрунту, так і місцями у повітрі. За даними синоптика Ігоря Кібальчича, лише на крайньому заході України та на Закарпатті температурний фон відповідатиме кліматичній нормі. // УНІАН