У шести областях України оголосили помаранчевий рівень небезпеки (карта)

Вночі у більшості областей України очікуються заморозки.

У ніч на 7 вересня у більшості областей України очікуються заморозки, місцями – сильні.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, вночі 7 та 8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5°. Через це оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Також у північно-східних та східних областях і у повітрі очікуються заморозки 0-3°.

II рівень небезпечності оголошено у таких областях:

Чернігівська;

Сумська;

Полтавська;

Харківська;

Луганська;

Донецька.

Нагадаємо, стійкі північно-західні потоки принесуть нам холодну повітряну масу арктичного походження. Внаслідок цього, у першій половині нового тижня у північних областях та на Поліссі можливі заморозки у нічний час як на поверхні ґрунту, так і місцями у повітрі. За даними синоптика Ігоря Кібальчича, лише на крайньому заході України та на Закарпатті температурний фон відповідатиме кліматичній нормі. // УНІАН