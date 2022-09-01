У трьох областях України оголошено І рівень небезпечності (карта)
За даними синоптиків, завтра у деяких областях на заході України очікуються сильні дощі.
На завтра, 2 вересня, в Україні оголосили штормове попередження через сильні дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, негода накриє три області на заході України.
“2 вересня вдень у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях значні дощі”, – йдеться у попередженні.
Як зазначається, у вказаних областях оглошено І рівень небезпечності, жовтий. // УНІАНTweet