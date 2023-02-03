В яких випадках може знадобитись допомога адвоката чи юриста

На різних етапах життя майже кожному може знадобитися юридична допомога. Коли ви одружуєтеся, було б корисно найняти адвоката, який допоможе скласти шлюбний договір. Якщо ви купили продукт чи сервіс із дефектом, а компанія відмовляється виправляти дефект, вам може знадобитися юридична допомога, щоб виграти битву в суді проти компанії.

Незалежно від того, про яку галузь права йдеться, важливо, щоб ви отримали допомогу від юридично обізнаної особи, яка знайома зі сферою, у якій потрібна допомога. Наприклад адвокати у Львові краще обізнані з нюансами місцевого бізнесу і відношень між людьми у цьому регіоні, ніж адвокати з інших міст країни і навпаки.

Чому варто в деяких випадках залучити адвоката?

Юридична етика, законодавча конфіденційність і нагляд – ось деякі причини обрати адвоката, коли потрібна юридична консультація.

Майже всі люди в якийсь момент свого життя опиняються в ситуації, коли їм потрібна юридична допомога чи порада. Тоді, можливо, буде гарною ідеєю звернутися до юриста.

Коли може допомогти адвокат чи юрист

Ось кілька прикладів ситуацій, коли адвокат може допомогти:

Ви збираєтеся одружитися і хочете укласти шлюбний договір.

Ви розлучаєтеся і думаєте, як підуть справи з дітьми і житлом.

Ви маєте намір продати будинок або купити новий. Як має виглядати договір?

Ви хочете написати заповіт і бути впевненим, що він буде правильний, щоб вашу останню волю виконали.

Ви будете доставлені до суду або стали об’єктом поліцейського розслідування з можливим наступним судом.

Ви стали жертвою злочину і потребуєте адвоката позивача.

Вам потрібен адвокат чи захисник.

Вам потрібна допомога у складанні або перегляді договору.

Ваша компанія опинилася в суперечці.

Не будь-який юрист

Консультантів багато. Не існує нормативно-правових актів, які б вказували, хто має право називатися юристом і засновувати юридичну фірму. Будь-хто може це зробити в кого є юридична освіта. Проте лише ті, кого прийнято до членів Асоціації адвокатів України, можуть називати себе адвокатами.

Детальніше про те, що означає звання адвоката чи юриста, читайте далі.

Що таке адвокат?

Адвокат – це юридичний радник, але не будь-який. Робота адвокатів здійснюється в рамках суворих етичних правил. Найважливішим призначенням правил є захист інтересів клієнта.

Високі вимоги висуваються до кожного, хто хоче називати себе адвокатом. Крім юридичної освіти необхідний практичний досвід і придатність до професії. Адвокати також зобов’язані підтримувати та розвивати свою професійну компетентність. На практиці це означає, що всі адвокати повинні вдосконалювати свої знання та вміння.

Оскільки вимоги до адвоката високі, а адвокати також перебувають під постійним наглядом у своїй роботі, звання адвоката є знаком якості. Тому при пошуку адвоката https://advokat-narodu.com/lawyers/lviv варто це пам’ятати.

Усі юристи зобов’язані дотримуватися того, що називається належною юридичною практикою, поняття, яке міститься в процесуальному кодексі. Основа належної юридичної практики зафіксована в керівних правилах належної юридичної практики Асоціації адвокатів України, які є важливою частиною етичної основи адвокатів.

Основним завданням такого регламенту є захист інтересів клієнта. Належна адвокатська практика базується на чотирьох основних цінностях:

Лояльність з клієнтом. Незалежність. Відсутність конфлікту інтересів Додержання професійної таємниці.

Ці так звані основні цінності повинні бути захищені етичними правилами юристів. Коротше кажучи, той, хто наймає адвоката, повинен бути впевнений, що адвокат завжди дбає про його інтереси і не враховує жодних інших міркувань у своїй роботі. Обов’язок адвокатів щодо конфіденційності регулюється законом.

Нагляд

Нагляд за адвокатами здійснює дисциплінарна рада Асоціації адвокатів. Якщо дисциплінарна комісія вважає, що адвокат порушив належну юридичну практику, колегія може прийняти рішення про застосування до адвоката дисциплінарного стягнення. Санкціями є нагадування, попередження і, у найсерйозніших випадках, виключення.

У дисциплінарній комісії засідають як адвокати, так і представники громадськості. Вони розглядають повідомлення, які надходять на адвокатів. Якщо ви найняли адвоката і не задоволені його діями, ви можете повідомити про це в дисциплінарну комісію.

Юрист і адвокат – це не одне і те ж

Немає жодних вимог щодо освіти чи досвіду, щоб називати себе юристом і надавати юридичні консультації в Україні. Кожен може створити юридичну фірму та надавати консультації, маючи юридичну освіту.

Звання адвоката, з іншого боку, охороняється законом. Лише ті, кого прийнято до членів Асоціації юристів України, можуть називати себе адвокатами. Вимоги до вступу високі. Крім тривалої юридичної освіти, необхідний стаж кваліфікованої юридичної роботи не менше двох років.

Окрім адвокатів, у багатьох юридичних фірмах також працюють помічники юристів. Помічники юристів – це юристи, які навчаються на юристів: вони мають юридичну освіту, але їм потрібно отримати практичний досвід, щоб самим стати юристами.

Незадоволені адвокатом?

Усі адвокати знаходяться під наглядом Асоціації юристів. Якщо ви не задоволені адвокатом, ви можете написати до колегії адвокатів і подати дисциплінарну заяву.

Усі юристи повинні дотримуватися належної юридичної практики. Якщо ви вважаєте, що ваш адвокат порушив належну юридичну практику, ви можете подати звіт до дисциплінарного комітету Асоціації адвокатів. Повідомлення має бути складене в письмовій формі та підписано особисто, а також подано в оригіналі.

Коли повідомлений юрист прокоментує ваші зауваження, ви матимете можливість прокоментувати думку. Після завершення обміну листами у справі дисциплінарна комісія Асоціації адвокатів перевіряє, чи порушив адвокат належну юридичну практику.