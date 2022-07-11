Відсьогодні в Україні заборонено будь-яке куріння будь-чого в громадських місцях
Такі обмеження передбачені Законом України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», до якого внесені відповідні зміни. Відтепер не можна курити, вживати та використовувати в громадських місцях не тільки тютюнові вироби, але й електронні сигарети, трав’яні вироби для куріння, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальяни.
Зокрема, статтею 13 цього Закону забороняються реалізація тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння особам, які не досягли 18 років, а також продаж тютюнових виробів в одиничних пачках, що містять менше 20 сигарет, сигарил або цигарок, чи поштучно (крім сигар). Зазначимо, що з початку року на Житомирщині поліцейські задокументували 56 фактів продажу дітям алкоголю чи тютюнових виробів.
Нині забороняється куріння, вживання, використання всіх вище перерахованих виробів та пристроїв у ліфтах і таксофонах; у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я, навчальних закладів, фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту; у приміщеннях закладів ресторанного господарства, об’єктів культурного призначення, органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, готелів та аналогічних засобів розміщення громадян, гуртожитків; на дитячих майданчиках; у місцях загального користування житлових будинків; у підземних переходах; у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі; на вокзалах та станціях; на зупинках громадського транспорту.
Зверніть увагу: сільські, селищні та міські ради у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці можуть постійно або тимчасово заборонити куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, тютюнових виробів без їх згоряння та кальянів у додатково визначених ними місцях.
Статтею 175-1 (Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) КУпАП у разі порушення таких норм визначено покарання у вигляді штрафу від 51 до 170 гривень. За повторне порушення передбачено штраф від 170 до 340 гривень.
Довідково: упродовж 2022 року працівники блоку превентивної діяльності підрозділів поліції області виявили та задокументували понад 10,2 тисячі адміністративних правопорушень за ст. 175-1 КУпАП.
Тож, шановні громадяни, враховуйте право оточуючих на бездимне середовище та дбайте про своє здоров’я.
Відділ комунікації поліції Житомирської області