У Вінниці суд призначив 120 годин суспільно корисних робіт… покійнику

У Вінниці за несплату аліментів покійника притягнули до адміністративної відповідальності.

Про це повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі.

Встановлено, що працівники Центрального відділу державної виконавчої служби (наразі Перший відділ ДВС) незаконно склали протокол про адміністративне правопорушення за несплату аліментів на померлого чоловіка. Вінницький міський суд розглянув надані виконавчою службою матеріали та призначив покійнику 120 годин суспільно корисних робіт.

Однак прокуратура оскаржила неправомірне рішення суду в апеляційному порядку. Справу закрили у зв’язку зі смертю відповідача.

“Це не перше схоже порушення органів ДВС, виявлене прокуратурою цього року. Так само незаконно працівники служби склали протокол про адміністративне правопорушення за несплату аліментів на чоловіка, який визнаний неосудним та перебуває на примусовому лікуванні у психіатричному закладі. У цьому випадку Вінницький міський суд також ухвалив рішення про притягнення відповідача до адміністративної відповідальності”, — йдеться у повідомленні. // Діло