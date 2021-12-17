Украинцы все чаще покупают товары напрямую в США, используя компании по доставке товаров
Ежегодно украинцы заказывают из США огромное количество товаров, среди которых самыми популярными являются предметы одежды, обувь, а также разнообразная электроника. Огромная доля таких заказов приходится на товары для детей и американскую косметику известных брендов. Оказывается, даже с учетом затрат на доставку, покупка из каталогов интернет-магазинов США гораздо более выгодна, чем приобретение аналогичных товаров в Украине.
Также покупки в Америке позволяют обзавестись фирменными вещами, которые не продаются в Украине. Как и кто доставляет купленные украинцами в интернет-магазинах Америки товары, рассказывают эксперты крупной логистической компании MyMeest.
Какие существуют варианты доставки с Америки?
В Украине существует три основных вида компаний, которые привозят товары с Америки в Украину:
- Крупные компании. Это фирмы, которые имеют полностью налаженную логистику, имеют офисы в Америке и предлагают дополнительные услуги (могут купить товар с ассортимента любого сайта за клиента, осмотреть его, проверить работоспособность продукции, оценить функциональность и пр.). За свои услуги они берут определенную оплату, но ее стоимость вполне доступна.
- Небольшие компании-посредники. Могут предложить более низкие цены на доставку. Но такой демпинг негативно отражается и на скорости и на качестве услуг. Нет гарантии сохранности товара, также нельзя проверить качество или взаимодействовать с отправителем. Также такие компании не могут организовать индивидуальный выбор товара с фото или видеоотчетностью.
- Частные лица. Это обычные люди, которые хотят подзаработать. Предлагают доставку недорого, но не дают никакой гарантии на свои услуги и не имеют официального оформления. Работают лишь на доверии, заказать у них доставку можно лишь на свой страх и риск.
Профессиональная доставка из Америки, это также комплекс дополнительных услуг по предварительной договоренности с клиентом, и несколько складов в США.
Покупка товаров в интернет-магазинах США
Чтобы покупка товаров в США была беспроблемной и доставила лишь удовольствие, эксперты рекомендуют нужно доверять доставку большим проверенным компаниям, которые могут гарантировать:
- сохранность товаров после поступления на склад;
- надежность упаковки;
- возможность доставки как морем так и авиаперевозчиками;
- минимальное время ожидания;
- оформление всей документации, в т.ч. таможенной;
- комплекс дополнительных услуг.
Благодаря такому комплексу услуг доставка из США в Украину может стать действительно доступной, удобной и комфортной.Tweet