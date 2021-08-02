Україна буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих

МОЗ вже анонсував, що у випадку погіршення епідеміологічної ситуації працювати будуть школи, де вакциновано не менше 80% вчителів (на даний час щеплена лише половина педагогів від загальної кількості).

А голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив: «Ми в Україні не говоримо про обов’язкову вакцинацію, ніхто не має права змушувати людину вакцинуватись.

Але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники».

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