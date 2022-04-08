Українські діти в Польщі: адреси безкоштовних і корисних гуртків у Вроцлаві

Де в польському Вроцлаві можна відвести дитину в безкоштовний гурток або спортивну студію. Експерт з питань легалізації в Польщі Оксана Колесник надала Фактам ICTV перелік таких ресурсів, які будуть корисні українським громадянам, які знайшли в цьому місті притулок, рятуючись від війни.

Безкоштовні гуртки та секції для українських дітей в Польщі

Спортивні

Фітнес-академія Роговська приймає на безкоштовний курс навчання плавання для немовлят, дітей та підлітків з України.

Заняття проводитимуться українською мовою інструкторами українського походження. Кожна дитина, а також мами немовлят отримають всі необхідні аксесуари для плавального басейну.

Курс діятиме в період з 01.04 по 30.06.2022 року. Заняття проводитимуться за адресою: Вроцлав, вул. Роговської, 52А.Режим – один раз на тиждень у визначені дні та години.

Детальна інформація та запис: з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 18.00 за тел. 508 315 272 або електронною поштою [email protected]

Szkoła Pływania Fala: курс навчання плавання немовлят, дітей та молоді. Всі подробиці тут

Akademia Piłkarska Olympic: футбольні заняття. Всі подробиці тут

Boisko Perkusyjna Wrocław: тренування з футболу. Всі подробиці тут

Prestige Football Academy: тренування з футболу. Всі подробиці тут

Wrocławski Szkolny Związek Sportowy: спортивні заняття. Всі подробиці тут

Vertykalna: повітряна акробатика. Всі подробиці тут

Вивчення польської мови

Poliglocki: розмовна польська з нуля. Всі подробиці тут

Gerelis: курс польської мови для дітей. Всі подробиці тут

Художні студії

Колектив Барвінок: уроки хореографії, малювання, ліплення. Всі подробиці тут

Pawilon Czterech Kopuł: майстер-класи (малювання). Всі подробиці тут

Pole Dance Institute Wrocław: заняття. Всі подробиці тут

Різне

Ukraińska Sobotnia Szkoła: мовні заняття, інформатика, художня творчість, спортивна активність. Всі подробиці тут

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu: інтеграційні заняття, Польська мова та ін. всі подробиці тут

ODSK Piast: музичні заняття, ІЗО, Польська мова та ін Всі подробиці тут

Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek: екологічні заняття, Англійська мова, ІЗО. Всі подробиці тут. // Факти ICTV