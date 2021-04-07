Гид автолюбителя: что такое VIN-код автомобиля и почему при подборе запчастей нужно ориентироваться на него

Не все знают, что такое VIN-номер/код автомобиля, и какая информация скрывается за этими цифрами и буквами. Но многие автолюбители слышали или знают, что нужно стараться выбирать запасные части по вин коду, так как это будет гарантировать совместимость с узлами вашего автомобиля.

Эксперты компании JAPAN-CARS объясняют, что это означает этот набор символов, и какую информацию вы можете получить по VIN-коду.

Все началось во время расцвета автомобилестроения в Соединенных Штатах в 1940-х годах. Именно тогда американские производители автомобилей начали систематически маркировать автомобили и автомобильные запчасти. Таким образом, им было легче идентифицировать детали, принадлежащие каждой отдельной модели автомобиля, и не путать их. В то время каждый производитель имел свой способ маркировки и идентификации своих автомобилей, и такое положение существовало вплоть до 1970-х годов. В настоящее время этот опознавательный знак имеет несколько различных областей и называется VIN-кодом.

Что такое VIN-код

«VIN» — это сокращение от «Идентификационный номер транспортного средства» (англ. Vehicle identification number, VIN), и под этим подразумевается идентификационный номер транспортного средства. Другими словами, это серийный номер, который получает каждое отдельное транспортное средство во время производства и по которому оно затем идентифицируется. В Украине его также иногда называют номером шасси. С помощью такого номера вы можете прочитать на автомобилях, грузовиках и автобусах все, от страны-производителя до точной модели автомобиля и завода, на котором он был изготовлен.

Преимущество такого кода заключается в том, что с его помощью мастерским легче идентифицировать двигатель и коробку передач, а также тормозную систему, установленную производителем на транспортном средстве — это означает, что мастерские могут предоставить автомобилю необходимое обслуживание.

Полиция использует номер шасси, чтобы узнать, был ли автомобиль украден, идентифицируя автомобили и их детали. Сами производители используют код, в частности, для отзыва автомобилей. Таким образом, это универсальная и очень полезная система, которая проработала несколько десятилетий.

Фактическая комбинация цифр, составляющая код VIN-номера, теперь видна снаружи, за левым нижним краем ветрового стекла. Он также обычно проштампован на половице перед одним из пассажирских сидений и хорошо виден, если откинуть клапан на одном из ковриков. Обычно есть даже идентификационные наклейки, наклеенные как на дверную раму, так и в сам моторный отсек. Наконец, VIN-код можно увидеть в свидетельстве о регистрации транспортного средства, в документации на автомобиль, в страховом полисе и в его сервисной книжке, а также в полицейских отчетах о самом транспортном средстве.

Что в коде?

Для порядка все коды VIN состоят из 17 символов. В них есть заглавные буквы от A до Z и числа от 0 до 9, в то время как такие буквы, как I, O и Q, никогда не используются из-за риска ошибок при чтении. В код нельзя включать пробелы или другие виды маркировки.

Первый символ в коде указывает, в какой стране произведено транспортное средство. Второй символ указывает на название самого производителя. Третий обозначает тип транспортного средства и / или производственную единицу, что варьируется у разных производителей. Далее, знаки с четвертого по восьмой описывают все, начиная от оборудования в транспортном средстве, а также двигатель, серии и тому подобное. В этом случае он варьируется у разных производителей. Девятый символ — это контрольная цифра, чтобы убедиться, что код действительно правильный. Те, кто не использует контрольную цифру, вместо этого помечают это буквой Z.

Что можно делать с этим кодом?