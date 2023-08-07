Українським автомобілістам дозволили бронювати бажаний номерний знак

Один українець може замовити й отримати один номерний знак, зазначили у МВС.

З понеділка, 7 серпня, в Україні можна забронювати номерний знак на автомобіль онлайн – через “Електронний кабінет водія”.

Про відповідну нову державну онлайн-послугу повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. “Відсьогодні запрацювала нова сервісна послуга, яка дозволяє громадянам обирати і бронювати бажаний номерний знак для авто. Замовити послугу можливо за типом транспортного засобу”, – поділився він.

При цьому Клименко зауважив, що на один транспортний засіб громадянин може замовити і отримати один номерний знак.

Скористатися такою послугою можна через “Електронний кабінет” водія. Бронювання діє протягом 10 календарних днів. Після завершення цього терміну замовлення скасовується автоматично.

Міністр зауважив, що послуга запроваджена у рамках реформування державних сервісів. “І це ще один крок до реалізації онлайн-послуги перереєстрації транспортних засобів у майбутньому”, – зазначив Клименко. // УНІАН