Багато родин вважають за необхідне мати власний транспорт, щоб їздити на роботу чи вільно подорожувати. Проте часто на придбання авто мрії не вистачає коштів, і відкладати їх доводиться довго. За даними експертів Банку Львів українці все частіше беруть кредити на автомобілі – універсальні пропозиції, якими може скористатися будь-який потенційний власник машини. Ця тенденція посилилась від часів початку пандемії ковіду та відродилась через рік після початку повномасштабного вторгнення путінської Росії.

В рамках послуги клієнт отримує від фінансової установки кошти на придбання транспортного засобу. Після купівлі він користується авто, регулярно сплачуючи платежі. Якщо точно дотримуватися графіка оплат і вчасно закривати заборгованість, ніяких проблем не виникне. Це зручна й проста пропозиція для усіх охочих, – зазначають експерти банку.

Автокредитування: які головні вимоги

Немає значення, для чого саме клієнту потрібен автомобіль. Це може бути необхідне придбання для усієї родини, організації бізнесу, волонтерства, надання гуманітарних послуг. У невеликих населених пунктах складно обходитись без машини, особливо якщо автобуси та маршрутні таксі ходять нерегулярно. Самостійно купити авто зараз нелегко, адже ціни в Україні дуже високі.

Якщо немає можливості придбати машину, а вона дуже потрібна, є можливість скористатися послугою автокредитування. Дехто вважає, що краще оформити споживчу позику, проте це не так, адже більшість фінансових установ надають максимальну суму не більше 150 тисяч гривень. Цього може бути недостатньо для придбання машини.

Крім того, споживчі кредити видають за високими ставками, а за умовами автокредитування відсотки будуть меншими. Під час оформлення послуги є декілька нюансів, а саме: автомобіль потрібно застрахувати, щоб у випадку його сильного пошкодження банк отримав компенсацію. Продавати чи обмінювати машину, доки вона у кредиті, неможливо без попереднього узгодження з фінансовою установою.

Як отримати кредит на автомобіль

Щоб скористатися цією пропозицією, варто попередньо оцінити свої фінансові можливості, адже щомісячні платежі можуть бути великими. Дуже важливо дотримуватись графіка й не допускати простроченої заборгованості. Тому краще мати стабільний дохід, щоб не зіткнутися зі складнощами. Взяти кредит на авто може людина старше 21 року, правоздатна, із джерелом стабільного доходу.

Послуга передбачає в середньому наступні вимоги:

кредит надається на термін до 5 років. Можна закрити його раніше, ніяких штрафів або пені додатково сплачувати не доведеться;

максимальна сума, на яку можна придбати машину в кредит – в середньому 500 тисяч гривень. Цих грошей вистачить на компактне авто для родини;

індивідуальний розрахунок середньої ставки. Вона залежить від першого внеску, загальної суми, термінів та інших нюансів.

Погашення автокредиту зазвичай відбувається за ануїтетною схемою, тобто, позичальнику потрібно вносити однакову суму платежів щомісяця протягом встановленого терміну. Довідку про доходи в деяких банках надавати не потрібно, що спрощує процес оформлення.