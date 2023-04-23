Нардепуки хочуть карати українців, які посміли критикувати владу у соцмережах

Автори пропонують карати громадян за дії, які не мають ознак держзради.

Група нардепів під виглядом боротьби з ботофермами пропонує доповнити Кримінальний кодекс статтею, що передбачатиме штрафи, виправні роботи та навіть позбавлення волі для громадян, які здійснюють у соцмережах (під вигаданими іменами) “втручання у діяльність фізичних і юридичних осіб”, якщо “такі дії вчинені на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, національній, державній, економічній чи інформаційній безпеці України”.

У тексті законопроекту №9223 “про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за окремі дії проти основ національної безпеки України”, опублікованому на сайті ВР, “порушників”, чия діяльність не матиме ознак держзради, автори пропонують штрафувати від 1 до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.

Ті ж самі дії, вчинені повторно або “за попередньою змовою групою осіб”, або для здійснення впливу на прийняття рішень чи вчинення або не вчинення дій державними органами чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, каратимуться обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Якщо дії сприяють підвищенню рівня соціальної напруги, порушують конституційні права і свободи громадян чи “іншим чином загрожують нацбезпеці”, однак не мають ознак державної зради каратимуться штрафом у розмірі від 750 до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 1 року.

Такі самі дії, вчинені в умовах воєнного стану, караються позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з конфіскацією майна.

У пояснювальній записці депутати вказують, що законопроект спрямований нібито на боротьбу з ботами та не порушує прав і свободи громадян: На жаль, соцмережі не дуже реагують на повідомлення про фейкові профілі і сторінки, які причетні до інформаційних атак. Але цю проблему, напевно, варто вирішувати іншими законодавчими змінами, які дозволять посилити позицію спеціально уповноважених державою органів у комунікуванні з власниками, керівниками (офіційними особами) соцмереж, інших інформаційних платформ”. // УНІАН