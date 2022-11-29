Синоптики розповіли, якою погодою завершиться листопад в Україні: пануватиме мінлива хмарність, без опадів

В Укргідрометцентрі повідомили, що 30 листопада в Україні пануватиме мінлива хмарність, без опадів, лише у більшості північних областей вночі невеликий сніг.

«У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с, на південному сході та сході країни подекуди пориви 15-20 м/с.Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатському регіоні та на сході країни 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південній частині протягом доби від 4° тепла до 1° морозу», – розповіли в Укргідрометцентрі.

У Києві вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с.Температура вночі -2-4°, вдень 0-2° морозу.

У Київміськадміністрації ввечері віторка повідомили, що на подолання наслідків вечірніх опадів вирушило 138 одиниць техніки.