Замглавы МВД рассказал о проблемах в украинской полиции

В украинской полиции есть проблема с текучестью кадров и низкими зарплатами.

Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

«У нас есть проблема с текучестью кадров. У нас проблема с тем, чтобы я хотел бы, чтобы каждый полицейский до участкового, имел высшее юридическое образование и получал достойную заработную плату. Но у нас вся заработная плата для патрульного, который должен выходить 5 дней в неделю на линию — около 12,5 тыс. грн», — сказал Антон Геращенко.

По его словам, в Киеве зарплата работников маршрутных такси, такси и развозчиков хлеба выше, и им не нужно рисковать своей жизнью и здоровьем.

«Поэтому, путь решения проблемы — это обращение внимания и центральной власти, органов местного самоуправления на проблему безопасности», — добавил Антон Геращенко.