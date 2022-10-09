Українцям змінили правила покупок в інтернеті

Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №6134. Проєкт дійсно важливий і необхідний для захисту прав споживачів, які купують товари в інтернет-магазинах. Українське законодавство почало шлях адаптації до норм Європейського Союзу.

Сам проєкт закону містить положення, що стосуються України зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, пише GSMinfo. Досвід ЄС допоможе захистити права покупців в інтернет-магазинах. Законодавство для них працюватиме, як і для покупців у звичайних магазинах, а це значить що за:

неправдиву інформацію про товар;

невідповідність опису та реального вигляду;

махінації із вартістю;

неправду про властивості товару та умови доставлення та інші порушення потрібно буде відповідати перед законом.

Покупці, що роблять покупки в українських інтернет-магазинах зможуть відмовитись від продукції та вимагати повернення своїх грошей упродовж 14 днів, як і у звичайних крамницях. Якщо в інтернет-магазині не можуть відремонтувати товар чи замінити його на аналогічний, то кошти мають бути повернені.

Держпродспоживслужба зможе звертатись до провайдерів інтернет-послуг, щоб обмежити доступ до сайтів, які ведуть не чесну торгівлю, а також порушують закон «Про захист прав споживачів». Говорячи простими словами: сайті шахраїв будуть блокувати, їх власників зможуть знайти за IP-адресою. У такому разі обманювати українців в інтернеті буде складно.

У новому законопроєкті передбачено положення щодо спрощення процедури захисту прав споживачів у суді, а саме анулювання судового збору в усіх інстанціях в інтересах населення. Для перевірки інтернет-магазинів після скарг покупців, їх власників зобов’яжуть вказати юридичні та фактичні адреси.

Також розроблена програма підтримки підприємців. Нововведення зможуть зробити бізнес більш прозорим, а магазини більш конкурентними. Це допоможе малому та середньому бізнесу посилити свої позиції на ринку.