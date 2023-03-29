Украинцы чаще стали покупать товары в Польше с доставкой в Украину

Война, инфляция и энергетический кризис наложили свой отпечаток на онлайн-продажи. Из года в год меняются не только цены или популярность отдельных категорий товаров, но и способ принятия решения о покупке, включая оплату и выбор способа доставки.

Согласно оценкам экспертов, самую большую группу онлайн-покупателей составляют люди в возрасте 35-44 лет, среди которых преобладают женщины. По данным компании NP Shopping, украинцы в последнее время считают, что проще и дешевле заказать из Польши некоторые товары, которые отсутствуют или значительно дороже в Украине. Особенно это стало актуальным в периоды блекаутов, когда стремительно спрос на зарядные станции, повербанки и аккумуляторные лампы.

Глобальные потрясения и электронная коммерция

Неудивительно, что экономическая ситуация существенно повлияла на цены особенно на товары повышенного спроса.

Это влияет на поведение покупателя. Уже больше 40% покупателей отслеживают цену товара перед покупкой, а 30% сравнивают ее, чтобы выбрать лучшее предложение. Кроме того, в результате экономической ситуации в нашей стране большинство пользователей более тщательно планируют свои расходы и более обдуманно покупают.

Здесь же следует упомянуть влияние ситуации в Украине на онлайн-торговлю и поведение потребителей и в самой Польше. Война вызвала резкое снижение закупок в первые дни российского вторжения. Однако снижение на 37% от среднего сохранялось всего 3 дня. В этот взлетели продажи копии оружия и оружия ближнего боя, а также товары, связанные с покупками для беженцев, такие как спальные мешки, горелки, рюкзаки и медицинское оборудование, также достигли пика популярности. Также популярны были вещи, которые могли бы поддержать Украину в продолжающемся конфликте: очки ночного видения, медицинское оборудование и даже флаги.

Призрак энергетического кризиса отразился и на онлайн-покупках. Наибольший рост интереса наблюдался к товарам, связанным с электрогенераторами (1519%), что свидетельствует о желании потребителей обезопасить себя от возможных последствий войны. В августе прошлого года также наблюдался значительный рост интереса, в основном, к отопительной продукции.

Как покупают?

В течение нескольких лет покупатели все больше склоняются к покупкам через мобильные устройства. В 2022 году их доля в закупках составила более 62%. Интересно, что время, когда люди делают покупки, также важно. Большинство заказов принимаются с 10:00 до 13:00 и с 20:00 до 22:00. День тоже важен. Большинство покупок совершается по понедельникам и вторникам. Самые большие распродажи проходят в марте, ноябре и декабре.

Также стоит подумать о том, что побуждает людей совершать покупки в Интернете. Оказывается, более низкая цена продукта является основной причиной, по которой пользователи выбирают онлайн-покупки. С другой стороны, тремя наиболее распространенными причинами незавершения покупки являются: слишком высокая стоимость доставки, поиск более привлекательного предложения и отсутствие подходящей формы оплаты.

Самый распространенный вид доставки в 2022 году — курьерская служба — через нее отправляется большинство посылок, а замыкает рейтинг самовывоз, который распространяется на каждый двадцатый заказ. Самая популярная форма оплаты — быстрая оплата картой, на которую приходится большинство всех заказов. Далее идет наложенный платеж.

В это непростое время турбулентности на рынке крайне важно постоянно заботиться об уровне предоставляемых услуг и доверии клиентов как со стороны продавцов так и со стороны службы доставки.