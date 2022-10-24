Укренерго вводить обмеження електропостачання у низці областей для підтримки стабільної роботи енергосистеми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Телеграмі.

“Для підтримки стабільної роботи енергосистеми Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Полтавській, Сумській областях. Найбільший обсяг обмеження буде застосовано у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях“, – йдеться у повідомленні.

У компанії наголошують, що це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

“Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами. Пам’ятайте, що ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень”, – нагадує Укренерго.