Укргідрометцентр попереджає про ускладнення погодних умов

Друзі, за прогнозами синоптиків, протягом 17-18 листопада в Україну прийдуть дощі з переходом в мокрий сніг та сніг із короткочасним утворенням снігового покриву висотою 3-8 см; місцями налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 м/с.

На дорогах держави очікується ожеледиця та поступове зниження температури до 1-6° морозу, а на вихідні — місцями до 8-10° морозу.

Просимо усіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними під час ускладнення погодних умов.

Водії, будьте уважними за кермом, стежте за дорожньою обстановкою та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Також радимо замінити шини на своєму авто на зимові.

Пішоходи, переходьте дорогу лише у встановлених місцях та використовуйте світлоповертаючі елементи.

У разі надзвичайної ситуації на дорозі, одразу ж звертайтеся на лінію 102, або ж повідомляйте аварійні служби.

Будьте пильні й бережіть себе.

Патрульна поліція України