Укрзалізниця збільшує кількість поїздів із жіночими купе (список рейсів)

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Укрзалізниця продовжує системно розширювати кількість поїздів із жіночими купе, доступних для наших пасажирок.

1 серпня жіночі купе зʼявляться на наступних чотирьох рейсах далекого сполучення:
•⁠ ⁠№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ.
•⁠ ⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
•⁠ ⁠№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
•⁠ ⁠№ 95/96 Київ — Рахів.

Традиційно квитки в жіночі купе повністю викупаються на тиждень наперед, проте ще доступні при плануванні поїздки заздалегідь. Також на поїзди із жіночими купе доступний моніторинг квитків з автовикупом — цей механізм дає можливість вихопити квитки із системи для пасажира автоматично, як тільки хтось із інших пасажирів, наприклад, поверне свій квиток.

Середньостатистичний відсоток повернення проїзних документів на всі напрямки складає 10%, тож при активуванні автовикупу шанси все ж знайти потрібний квиток значно підвищуються.

Звертаємо вашу увагу, що посадка до жіночих купе доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Ці додаткові поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе:
•⁠ ⁠№15/16 Харків – Ясіня;
•⁠ ⁠№17/18 Харків – Ужгород;
•⁠ ⁠№26/236 Одеса – Ясіня;
•⁠ ⁠№3/4 Запоріжжя – Ужгород;
•⁠ ⁠№41/42 Дніпро – Трускавець;
•⁠ ⁠№29/30 Київ – Ужгород;
•⁠ ⁠№81/82 Київ – Ужгород;
•⁠ ⁠№75/76 Київ – Кривий Ріг.

Придбання квитків у жіночі купе доступне виключно в застосунку Укрзалізниці, де такі місця мають відповідну позначку. Бажаємо нашим пасажиркам приємних подорожей та виключно гарних вражень від поїздок.

Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia

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