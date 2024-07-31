Укрзалізниця збільшує кількість поїздів із жіночими купе (список рейсів)

Укрзалізниця продовжує системно розширювати кількість поїздів із жіночими купе, доступних для наших пасажирок.

1 серпня жіночі купе зʼявляться на наступних чотирьох рейсах далекого сполучення:

•⁠ ⁠№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ.

•⁠ ⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;

•⁠ ⁠№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;

•⁠ ⁠№ 95/96 Київ — Рахів.

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Традиційно квитки в жіночі купе повністю викупаються на тиждень наперед, проте ще доступні при плануванні поїздки заздалегідь. Також на поїзди із жіночими купе доступний моніторинг квитків з автовикупом — цей механізм дає можливість вихопити квитки із системи для пасажира автоматично, як тільки хтось із інших пасажирів, наприклад, поверне свій квиток.

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Середньостатистичний відсоток повернення проїзних документів на всі напрямки складає 10%, тож при активуванні автовикупу шанси все ж знайти потрібний квиток значно підвищуються.

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Звертаємо вашу увагу, що посадка до жіночих купе доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

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Ці додаткові поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе:

•⁠ ⁠№15/16 Харків – Ясіня;

•⁠ ⁠№17/18 Харків – Ужгород;

•⁠ ⁠№26/236 Одеса – Ясіня;

•⁠ ⁠№3/4 Запоріжжя – Ужгород;

•⁠ ⁠№41/42 Дніпро – Трускавець;

•⁠ ⁠№29/30 Київ – Ужгород;

•⁠ ⁠№81/82 Київ – Ужгород;

•⁠ ⁠№75/76 Київ – Кривий Ріг.

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Придбання квитків у жіночі купе доступне виключно в застосунку Укрзалізниці, де такі місця мають відповідну позначку. Бажаємо нашим пасажиркам приємних подорожей та виключно гарних вражень від поїздок.

Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia