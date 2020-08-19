Умер президент НАН Украины Борис Патон, ученому было почти 102 года 

В Киеве на 102 году жизни 19 августа скончался выдающийся украинский ученый, многолетний президент Национальной академии наук Украины Борис Патон.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на аппарат СНБО.

Как отмечается, формируется государственная комиссия по похоронам, которая будет решать основные вопросы, поскольку у ученого фактически нет родственников.

Борис Патон родился 27 ноября 1918 года в семье профессора Киевского индустриального института, окончил КПИ по специальности инженер-электрик. В 1953-м возглавил Институт электросварки имени Е. Патона.

С 1962 года по 1991-й он являлся президентом Академии наук УССР, а с обретением Украиной независимости стал во главе НАНУ — и находился на этой должности до сих пор.

Борис Патон — был старейшим из академиков страны. Он автор более тысячи научных публикаций и свыше 400 изобретений. Основные работы Патона посвящены автоматической и полуавтоматической сварке.