ЗСУ знищили чергову партію топ-окупантів (фото)

Серед ліквідованих загарбників чимало офіцерів вищого офіцерського складу.

Українські воїни успішно “демобілізували” велику кількість російських офіцерів. Серед ліквідованих чимало представників вищого офіцерського складу окупаційної армії.

Як повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан “Штірліц”, ЗСУ ліквідували командира штурмового батальйону підполковника Федосєєва Михайла.

Крім того, “Штірліц” опублікував імена ще “пакету” знищених топ-окупантів. “Двохсотими” в РФ повернулися:

полковник Власенко Олександр;

майор Короленко Сергій;

майор Шуткараєв Алібек;

майор Гойняк Олексій;

капітан Значко Сергій;

капітан Коваленко Дмитро;

старший лейтенант Дьомін Олександр;

старший лейтенант Фаїзов Артем;

старший лейтенант Лигін Олександр;

командир взводу (звання уточнюється) “мобік” Кулаков Антон;

старший лейтенант Карпов Олександр;

лейтенант Балцанов Цибен;

лейтенант Дементьєв Денис;

лейтенант Лузін Данило;

молодший лейтенант Сулоянов Олексій;

молодший лейтенант Пономаренко Артем;

молодший лейтенант Кривогузов Володимир;

УНІАН