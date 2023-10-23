ЗСУ знищили чергову партію топ-окупантів (фото)

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Серед ліквідованих загарбників чимало офіцерів вищого офіцерського складу.

Українські воїни успішно “демобілізували” велику кількість російських офіцерів. Серед ліквідованих чимало представників вищого офіцерського складу окупаційної армії.

Ліквідований Федосєєв / t.me/a_shtirlitz

Ліквідований Федосєєв / t.me/a_shtirlitz

Як повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан “Штірліц”, ЗСУ ліквідували командира штурмового батальйону підполковника Федосєєва Михайла.

Крім того, “Штірліц” опублікував імена ще “пакету” знищених топ-окупантів. “Двохсотими” в РФ повернулися:

  • полковник Власенко Олександр;
  • майор Короленко Сергій;
  • майор Шуткараєв Алібек;
  • майор Гойняк Олексій;
  • капітан Значко Сергій;
  • капітан Коваленко Дмитро;
  • старший лейтенант Дьомін Олександр;
  • старший лейтенант Фаїзов Артем;
  • старший лейтенант Лигін Олександр;
  • командир взводу (звання уточнюється) “мобік” Кулаков Антон;
  • старший лейтенант Карпов Олександр;
  • лейтенант Балцанов Цибен;
  • лейтенант Дементьєв Денис;
  • лейтенант Лузін Данило;
  • молодший лейтенант Сулоянов Олексій;
  • молодший лейтенант Пономаренко Артем;
  • молодший лейтенант Кривогузов Володимир;

УНІАН

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