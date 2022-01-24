Умерла брошенная жена Януковича — СМИ

Внезапно скончалась супруга сбежавшего президента Украины Виктора Януковича. Людмиле Янукович было 73 года.

Об этом сообщает политтехнолог и блогер Владимир Петров в своем Telegram-канале.

«Людмила Янукович умерла час назад. Всегда жалел эту по сути беззлобную простую донецкую бабу, у которой в жизни сложилось все слишком хорошо для того, чтоб спокойно вывозить все, что на нее свалилось», — говорится в сообщении.

Позже украинская блогер и публицист Екатерина Золотарева также написала пост в своем Telegram-канале о смерти Людмилы Янукович

«Говорят, не стало Людмилы Янукович. Не знаю точно, правда ли это, но если да, то лично мне ее жаль. Простая украинская женщина, дончанка, мать и жена. «Батя, я стараюсь» — вот в этом вся она. Бесхитростная и беззлобная. Похоронившая совсем еще молодого и сильно любимого сына. Несчастная и измученная. Отвергнутая и преданная своим неверным мужем и ставшая на ровном месте врагом для своей же страны по его глупости и нелепости. Пусть обретет там столь долгожданный покой», — указано в сообщении.

На данный момент причины смерти неизвестны. Также нет официального подтверждения ее смерти.

Согласно последней информации, Людмила Янукович проживала в оккупированном Российской Федерацией Крыму на вилле, которую якобы купил Виктор Янукович. При этом беглый президент ранее бросил жену и ушел к любовнице. // УНИАН