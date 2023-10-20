Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху

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Зокрема, заборонили перевозити дітей зростом менш ніж 150 см у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем.

Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху, що має на меті наблизити українське законодавство до законодавства Європейського Союзу.

Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху

Фото: kyivcity.gov.ua

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Серед змін:

  • обовʼязок вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар;
  • заборона перевозити дітей зростом менш ніж 150 см у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу, і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків;
  • уточнили перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.
LB.ua
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