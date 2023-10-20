Зокрема, заборонили перевозити дітей зростом менш ніж 150 см у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем.

Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху, що має на меті наблизити українське законодавство до законодавства Європейського Союзу.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Серед змін: