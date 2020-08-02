В Черкасской области столкнулись три автомобиля: 1 погибший, 4 пострадавших

В воскресенье, 2 августа, неподалеку от села Деньги Золотоношского района в Черкасской области в результате ДТП погиб один человек. Еще четверых пришлось госпитализировать.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Сообщается, что около 07:00 произошло столкновение с участием трех автомобилей.

«В результате ДТП водитель одной из машин умер на месте происшествия, еще четыре человека травмированы. Спасатели дежурного караула Золотоношской государственной пожарно-спасательной части, которые прибыли на место происшествия, провели работы по деблокированию травмированного пассажира и погибшего водителя одного из автомобилей ВАЗ», — сказано в сообщении. // novosti-n.org