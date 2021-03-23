В Харькове начал работу чат-бот, который позволит полиции быстро задерживать наркоторговцев

Чат-бот позволит сократить время приема заявки до 1 минуты, рассказал Терехов.

Новый чат-бот в Telegram, направленный на борьбу с наркоманией на улицах Харькова, уже начал работу. Об этом сообщил и.о. мэра города Игорь Терехов.

Бот получил название «@StopDangerBot».

«До сегодняшнего дня устное уведомление полиции о закладчиках по телефону 102 занимало от двух минут и более. Чат-бот позволит сократить время приема заявки до 1 минуты, причём информация сразу передаётся в формате мультимедиа (фото, видео, геолокации), что позволит сотрудникам полиции реагировать более оперативно и иметь четкие установки к действию», — рассказал Терехов.

Таким образом, благодаря чат-боту ближайший патруль полиции сможет реагировать на информацию о передаче наркотиков оперативно, что значительно повышает шансы задержать наркоторговца на месте преступления. // УНИАН