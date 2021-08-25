В Киеве больше чем на месяц частично перекрыли Южный мост (схема)

В Киеве до 1 октября на Южном мосту частично ограничат движение транспорта. Там началась новая очередь ремонта.

На мосту начнут замену деформационных швов. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на «Киевавтодор».

На первом этапе основные работы будут проходить под проезжей частью. Чтобы ускорить процесс, обновлять сразу несколько швов. Параллельно будут ремонтировать асфальтовое покрытие на мосту и заменят гидроизоляцию. Работы проводить в направлении правого берега.

Отметим, что от киевлян поступает много жалоб на состояние старых деформационных швов на Южном мосту, проезжая их водители притормаживают.

Во время работ движение будет частично ограничено.

Напомним, в Киеве регулярно ремонтируют путепроводы, эстакады и улицы в разных районах. Чтобы не попасть в пробку, тянучку и быть в курсе всех ремонтов и ограничений, мы собрали их в список, который постоянно обновляем по мере новых дат:

Платон Бережной