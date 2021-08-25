В Киеве больше чем на месяц частично перекрыли Южный мост (схема)
В Киеве до 1 октября на Южном мосту частично ограничат движение транспорта. Там началась новая очередь ремонта.
На мосту начнут замену деформационных швов. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на «Киевавтодор».
На первом этапе основные работы будут проходить под проезжей частью. Чтобы ускорить процесс, обновлять сразу несколько швов. Параллельно будут ремонтировать асфальтовое покрытие на мосту и заменят гидроизоляцию. Работы проводить в направлении правого берега.
Отметим, что от киевлян поступает много жалоб на состояние старых деформационных швов на Южном мосту, проезжая их водители притормаживают.
Во время работ движение будет частично ограничено.
Напомним, в Киеве регулярно ремонтируют путепроводы, эстакады и улицы в разных районах. Чтобы не попасть в пробку, тянучку и быть в курсе всех ремонтов и ограничений, мы собрали их в список, который постоянно обновляем по мере новых дат:
- до 30 августа на Северном мосту частично ограничили движение транспорта.
- до 19 сентября на проспекте Академика Королева, что в Святошинском районе, частично ограничили движение транспорта.
- до 31 августа на улице Осиповского, что в Подольском районе, ограничили движение транспорта.
- до 26 сентября на проспекте Героев Сталинграда, что в Оболонском районе, частично ограничили движение транспорта
- на улице Ивана Франко до 31 августа частично ограничили движение транспорта
- До 2024 года в Киеве будут ремонтировать площадь Победы.
- На проспекте Степана Бандеры частично ограничили движение до 31 августа. Ремонтные работы будут проводиться от Телиги в направлении метро «Почайна».
- с 3 марта по 1 ноября на улице Милославской частично ограничили движение транспорта.
- на год, до сентября 2021, ограничили движение по улице Ильинской на участке от улицы Братской до улицы Почайнинской в Подольском районе Киева.
Платон БережнойTweet