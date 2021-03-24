В Киеве дорожает проезд в маршрутках

Уже в эту субботу в столице подорожает проезд в частных маршрутках.

Об этом рассказали сайту «Сегодня» в «Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области».

Киевлянам придется платить на две гривны больше. Стоимость проезда возрастет с 8 до 10 гривен.

«Уже в эту субботу примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда. Те, кто возил пассажиров по 8 гривен, поставят ценники — 10 гривен», — рассказал Игорь Моисеенко, глава «Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области».

Причиной подорожания проезда перевозчики называют локдаун.