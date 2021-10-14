В Киеве начали очищать улицы от быдло-конусов на парковках

В рамках комплексной программы по упорядочению транспортной и парковочной инфраструктуры города коммунальные службы начали проводить рейды по очистке улиц и паркомест от самовольно установленных конусов.

Конусы конфискуют, таблички и всякий хлам, которым некоторые организации фактически приватизируют городское пространство, убирают. Об этом предупредили в мэрии, передает Информатор.

Также власти уверяют, что будут делать это планомерно и еженедельно.

На днях состоялся первый рейд по центральным улицам, а дальше эта работа распространится на все 10 районах Киева.

Цель мэрии сделать так, чтобы все автомобилисты и вообще все жители Киев понимали, что городские улицы — собственность города. А не ресторана или банка, салона красоты или бизнес-центра. И никто не имеет права его приватизировать подручными средствами.