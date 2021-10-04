В Киевсовете назвали закон о столице узурпацией власти

Если закон о столице будет принят и власть назначит своего главу КГГА, депутаты Киевского городского совета будут оказывать ему сопротивление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Киевсовета Леонида Емца на круглом столе в Институте Горшенина.

«Нам никто не делегировал право разбрасываться интересами наших избирателей, и согласиться с тем, что какие-то люди, которых киевляне не выбирали, назначенные сверху, будут решать вопросы киевлян, мы не можем. Соглашаться с узурпацией власти Киевский городской совет вряд ли имеет право, поэтому мы будем настаивать, чтобы законность была соблюдена. Это значит, что будем оказывать сопротивление всеми возможными законными методами», — сказал Емец.

Емец подчеркнул, что попытки команды президента изменить баланс власти в Киеве не отвечают интересам жителей столицы.

«Если бы киевляне хотели, чтобы команда Зеленского занималась их проблемами, то, пожалуй, результат «Слуги народа» в Киеве был бы несколько иным», — подытожил депутат Киевсовета.

Как сообщалось, ранее во время этого же круглого стола депутат Верховной рады VIII созыва Игорь Луценко заявил, что к разработке закон о столице должны быть привлечены киевляне, иначе будут вопросы о его легитимности.