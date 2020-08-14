В Минздраве обновили список стран «зеленой» и «красной» зон

Министерство здоровья Украины 14 августа обновило список стран «красной» и «зеленой» зон с учетом количества активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения.

Так, список состоит из государств-членов Всемирной организации здравоохранения.

В список входит 123 страны «зеленой» зоны, в частности Нидерланды, Болгария, Швеция, ОАЭ, Франция, Чехия, Польша, Хорватия, Турция, Беларусь, Германия, Япония, Канада, Литва, Италия, Латвия, Грузия, Египет и Венгрия.

В «красном» списке остается 70 стран, в том числе США, Испания, Румыния, Армения, Албания и РФ.